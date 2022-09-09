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На Одещині спіймано колаборантів, які передавали інформацію про ЗСУ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Одещині спіймано колаборантів, які передавали інформацію про ЗСУ
фото з відкритих джерел

Місцева жителька передавала російським кураторам дані щодо об’єктів критичної інфраструктури

На Одещині викрито місцеву жительку, яка в особистому листуванні передавала російським кураторам дані щодо об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, переміщення гуманітарних та сільськогосподарських вантажів. Про це інформує оперативне командування «Південь».

На Миколаївщині затримано коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Їм повідомлять про підозру в колабораційній діяльності.

Триває кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що за матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки до 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку

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