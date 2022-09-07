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ЗСУ отримала модернізовані ракети Harpoon – Пентагон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ отримала модернізовані ракети Harpoon – Пентагон
США передали Україні ракети Harpoon морського базування, але перед цим їх переобладнали на автомобілі
фото: USNavy

Українські військові пройшли навчання для використання цієї зброї ще в травні

Українські військові отримали протикорабельні ракети Harpoon, які переобладнали на автомобільну платформу. Про це заявив заступник міністра оборони США з питань закупок Білл Лаплант, повідомляє Defense News.

Він підтвердив, що Україні передали ракети Harpoon морського базування, але перед цим їх модернізували та переобладнали на автомобілі.

«Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, йшлося про Harpoon морського базування...Тому ми попрацювали з цією країною та підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках із платформами», – зазначив Лаплант.

Він пояснив, що на одному автомобілі встановили модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення. За словами заступника голови Пентагону, українські військові пройшли навчання для використання цієї зброї ще в травні.

Як повідомлялося,  Пентагон готує довгострокову програму співпраці з ЗСУ.

Нагадаємо, триває сто дев’яносто шоста доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

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