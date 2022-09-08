В Одесі затримали чоловіка, який в маршрутці вдарив пасажира ножем

Правоохоронці кілька днів шукали зловмисника

В Одесі затримали чоловіка, який в маршрутці завдав пасажиру тяжкого ножового поранення. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції на Одещині.

Зазначається, що 30 серпня під час поїздки у маршрутному автобусі правопорушник ударив ножем пасажира, коли між ними виникла сутичка. Потерпілий тоді вийшов із транспорту, його госпіталізували з пораненням черевної порожнини.

Підозрюваний поїхав далі.

Зловмисника за кілька днів затримали за місцем мешкання.

Слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушнику про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України та клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.