Одесити бунтують: газопостачальні компанії присилають «міфічні борги»

Під одеською міськрадою пройшла акція протесту

Сьогодні, 27 вересня, одесити мітингували під стінами міської ради під час проведення апаратної наради. Мітингувальники, які вже минулого тижня намагалися разом з чиновниками з'ясувати, звідки з'являються космічні цифри на газ у квитанціях і чому не можна розраховуватися за показаннями лічильника, стверджують, що на них почали полювати колектори, інформує «7 канал».

Суть конфлікту в тому, що у випадку, коли абонент вчасно не повідомляє покази лічильника підприємству «Одесагаз-постачання», це підприємство нараховує людям платежі за незрозумілими «власними методиками». У платіжках у людей з'являються величезні борги, попри те, що за показами лічильників вони повністю розрахувалися за газ.

Домогтися перерахунку абоненти не можуть. Людей вже почали залякувати колектори.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов під час апаратної наради заявив, що постачальники комунальних послуг погано інформують населенні, а населення ходить мітингувати під мерію, бо так зручніше. «В них претензії до «Одесагазу», але, певно, приходити з претензіями по тарифах до нас зручніше», – цитує мера «ІзбірКом».

Нагадаємо, на Вінниччині місцеві депутати залишили без змін тариф на опалення для населення.