У Covid-реанімаціях Одеси закінчилися місця – волонтерка

Катерина Ножевнікова наголосила, що серед тих, хто потрапляє до лікарень дуже мало вакцинованих

Реанімаційні місця в одеських опорних лікарнях, які приймають пацієнтів з Covid-19, закінчилися кілька днів тому. Про це написала волонтерка, засновниця благодійного фонду «Корпорація Монстрів» Катерина Ножевнікова на сторінці у Facebook.

За словами Ножевнікової, реаніматологів у місті більше не стало, а просто доставити додаткові ліжка у такі відділення не можливо.

За словами волонтерки, сподіватися на безкоштовне лікування марно, а випадків, коли пишуть списки медикаментів вже дуже багато, бо фінансування не вистачає.

Також засновниця благодійного фонду розповіла, що до протоколу лікування внесено новий препарат, один флакон якого коштує близько 3200 гривень. Цей препарат не закуповували до лікарень і Ножевнікова не впевнена, що він допомагає хворим, однак родичам пишуть його до переліку медикаментів, які потрібно купити.

Катерина Ножевнікова наголосила, що серед тих, хто потрапляє до лікарень дуже мало вакцинованих. Вона вкотре закликала всіх вакцинуватися і нагадала, що вакцина подіє не одразу, тому варто робити це якомога швидше.

Нагадаємо, у Харкові лікарні для лікування хворих на Covid-19 заповнені майже на 90%.

Загалом за минулу добу, 26 вересня, в Україні зафіксовано 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

Як відомо, повну імунізацію проти коронавірусу отримали понад 5,4 млн українців.