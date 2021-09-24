На Вінниччині місцеві депутати залишили без змін тариф на опалення для населення

Для населення діятиме чинний тариф – 1914,43 грн за 1Гкал

Сьогодні, 24 вересня, сесія Вінницької обласної ради ухвалила тарифи на теплопостачання для «Вінницяоблтеплоенерго», водночас залишивши тарифи для населення на рівні минулого року. Про це повідомляє пресслужба облрад.

Проєктом рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, госпрозрахункових споживачів, релігійних організацій комунальним підприємством «Вінницяоблтеплоенерго»», поданому обласною державною адміністрацією, було запропоновано підвищити тариф для населення на понад 50% на період із 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року. Однак, відповідний проєкт був розглянутий комісіями обласної ради. Відтак, на сесію було подано доопрацьований документ, який передбачає залишити для населення чинний тариф – 1914,43 грн за 1Гкал. Разом з тим, обласні депутати на 29% підвищили тариф для бюджетних організацій: за рішенням сесії, із жовтня він складатиме 2834,07 грн/Гкал (без ЦТП та ІТП) з ПДВ та 2899,19 грн/Гкал (з ЦТП без ІТП) з ПДВ.

До слова, обласна рада також звернулася до Кабміну щодо невідкладного врегулювання кризової ситуації, яка склалася у місцевих бюджетах у зв’язку зі зростанням ціни на природний газ для бюджетних установ.

Нагадаємо, як заявив в інтерв’ю «Главкому» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, попри захмарні ціни на енергоносії на світових ринках, українцям не варто очікувати підвищення тарифів.

Зазначимо, тарифи на опалення та гарячу можуть вирости на 15-80% вже у жовтні. Ціни залежать від підприємства та можуть бути різними навіть у межах одного міста.

Натомість в уряді запевняють, в Україні під час опалювального сезону 2021 – 2022 року тарифи підвищувати не планують, однак ціни на тепло формуються місцевою владою.