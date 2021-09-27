Угорщина та Росія підписали угоду про транзит газу в обхід України

Новий контракт розрахований на 15 років з можливістю перегляду умов через 10 років

Міністр закордонних справ Петер Сійярто і голова російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер сьогодні у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

Міллер перебуває в столиці Угорщини з візитом, церемонія підписання вже відбулась.

Минулого місяця Будапешт заявив, що погодив із Москвою всі умови для набрання чинності новою довгостроковою угодою про постачання газу з 1 жовтня.

Наприкінці серпня Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років, із застереженням про зміну закуповуваної кількості через 10 років. Він сказав, що ціну газу також узгодили. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.

Угорщина покладалася на Росію в імпорті природного газу трубопроводом через Україну, але в останні роки вона диверсифікувала імпорт газу, відкривши транскордонні магістралі з більшістю своїх сусідів, зокрема, забезпечивши собі поставки від Royal Dutch Shell, через газовий термінал у Хорватії.

Напередодні фахівець розповів, що подорожчає в Україні через газову кризу у Європі.

Нагадаємо, доки у Європі панує газова криза, прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на природний газ для українців залишаються сталими і цілком прийнятними.

Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.