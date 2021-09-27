Кадрові перестановки у Вінниці: облрада призначила керівників трьох комунальних підприємств

За призначення керівників депутати проголосували під час чергової сесії

У Вінниці обласна рада призначила керівників трьох комунальних закладів. Про це повідомляє пресслужба Вінницької облради.

За результатами конкурсів на вакантні керівні посади, Юлія Сидорець очолила навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти Вінницької області (з 24 вересня 2021 року по 22 вересня 2023 року), Ігор Костенко – Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи (з 24 вересня 2021 року по 23 вересня 2024 року), Андрій Ковальов – комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго» (з 24 вересня 2021 року по 23 вересня 2026 року).

За призначення керівників депутати проголосували під час чергової сесії обласної ради.

Нагадаємо, на Вінниччині місцеві депутати залишили без змін тариф на опалення для населення.