60-річна одеситка стала найбільш титулованою бабусею України



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«Мені навіть смішно, що я пенсіонерка»

Одеситка Світлана Гасс в 60-річному віці стала відомою не тільки в Україні, а й за її межами, оскільки бере участь в престижних міжнародних конкурсах краси і перемагає в них.

Почалося все з того, що її дочка подала заявку мами на участь в конкурсі краси для бабусь в Софії (Болгарія) «Mss Grandma». Пізніше з конкурсу Світлана привезла титул «Найкрасивіша бабуся».

На конкурсі одеситку помітили представники з Америки і запросили на конкурс «Ms. Transcontinental »в Атланту. На змаганні всі учасниці були молодший за неї, однак це не стало перепоною здобути перемогу. Крім нагород в сфері краси, Світлана Гасс стала рекордсменкою і була внесена до Книги рекордів України як «Модель поважного віку».

«Мені навіть смішно, що я пенсіонерка ... Я веду правильний, активний спосіб життя, харчування, звичайно. А головне - любити себе і світ »- ділиться Світлана Гасс.

Джерело: ТСН

Джерело: Метроном