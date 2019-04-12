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    60-річна одеситка стала найбільш титулованою бабусею України

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    60-річна одеситка стала найбільш титулованою бабусею України

    «Мені навіть смішно, що я пенсіонерка»

    Одеситка Світлана Гасс в 60-річному віці стала відомою не тільки в Україні, а й за її межами, оскільки бере участь в престижних міжнародних конкурсах краси і перемагає в них.

    Почалося все з того, що її дочка подала заявку мами на участь в конкурсі краси для бабусь в Софії (Болгарія) «Mss Grandma». Пізніше з конкурсу Світлана привезла титул «Найкрасивіша бабуся».

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    60-річна одеситка стала найбільш титулованою бабусею України
    60-річна одеситка стала найбільш титулованою бабусею України
    60-річна одеситка стала найбільш титулованою бабусею України
    60-річна одеситка стала найбільш титулованою бабусею України

    На конкурсі одеситку помітили представники з Америки і запросили на конкурс «Ms. Transcontinental »в Атланту. На змаганні всі учасниці були молодший за неї, однак це не стало перепоною здобути перемогу. Крім нагород в сфері краси, Світлана Гасс стала рекордсменкою і була внесена до Книги рекордів України як «Модель поважного віку».

    «Мені навіть смішно, що я пенсіонерка ... Я веду правильний, активний спосіб життя, харчування, звичайно. А головне - любити себе і світ »- ділиться Світлана Гасс.

    Джерело: ТСН

    Джерело: Метроном

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