У Міському саду висадять молоді дерева



Розсилка ВІДПРАВИТИ

13 квітня за ініціативою Молодіжної ради при Одеському міському голові в Міському саду висадять молоді дерева

У суботу, 13 квітня 2019 року, в Міському саду Одеси висадять дерева.

Захід пройде за ініціативи Молодіжної ради при Одеському міському голові в рамках реалізації Плану дій громади-кандидата на отримання статусу «Громада, дружня до молоді».

Роботи будуть проводитися спільно з фахівцями КП «Міськзелентрест».

Місце збору - Ротонда Міського саду.

Час збору - 12:00.

У березні 2018 року Україна приєдналася до Всесвітньої ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Громада, дружня до молоді». 11 міст, серед яких і Одеса, стали кандидатами від України на отримання міжнародного статусу «Громада, дружня до молоді».