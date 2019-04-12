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    Новини

    У Міському саду висадять молоді дерева

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    У Міському саду висадять молоді дерева

    13 квітня за ініціативою Молодіжної ради при Одеському міському голові в Міському саду висадять молоді дерева

    У суботу, 13 квітня 2019 року, в Міському саду Одеси висадять дерева.

    Захід пройде за ініціативи Молодіжної ради при Одеському міському голові в рамках реалізації Плану дій громади-кандидата на отримання статусу «Громада, дружня до молоді».

    Роботи будуть проводитися спільно з фахівцями КП «Міськзелентрест».

    Місце збору - Ротонда Міського саду.

    Час збору - 12:00.

    У березні 2018 року Україна приєдналася до Всесвітньої ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Громада, дружня до молоді». 11 міст, серед яких і Одеса, стали кандидатами від України на отримання міжнародного статусу «Громада, дружня до молоді».
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