Ряд медичних професій для працівників-чоловіків тепер писатимуть по-іншому – МОЗ



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«Уже скоро чоловікам не записуватимуть до трудових книжок «сестра-господиня», «головна медична сестра» і «акушерка», - повідомили в Міністерстві охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров'я України наказом №805 від 10 квітня затвердило нову назву медичних професій.

«Уже скоро чоловікам не записуватимуть до трудових книжок «сестра-господиня», «головна медична сестра» і «акушерка». Найменування всіх посад і професій у медичній галузі вноситимуть до трудової книжки, трудового договору та інших документів у чоловічому або жіночому роді», - зазначили у прес-службі МОЗу.

Повідомляється, що нові назви професій затверджено наказом МОЗ України від 10.04.2019 №805 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я». Вони набудуть чинності після внесення змін до Національного класифікатора професій - орієнтовно через кілька місяців.

Нагадаємо, упродовж останніх років на українському ринку праці з’явилось більше півсотні нових професій, зокрема, у медичній, будівельній та енергетичній сферах, у хімічній та гірничо-видобувній промисловості, а також у сфері освіти.