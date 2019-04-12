Медсестер одеських шкіл навчають дружнього до молоді підходу
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Розсилка
В Одесі проводяться тренінги для медсестер міських освітніх закладів щодо використання дружнього до молоді підходу
На базі відділення «Клініка, дружня до молоді» міської студентської поліклініки №21 стартував навчальний проект для медичних сестер одеських закладів загальної середньої освіти щодо застосування в роботі дружнього до молоді підходу.
10 квітня 2019 року відбувся семінар-тренінг для медсестер міських освітніх закладів Київського і Приморського районів.
Національний тренер з питань організації «Клінік, дружніх до молоді», завідувач відділення КДМ Людмила Кучеренко розповіла учасникам тренінгу про базові принципи дружнього підходу, юридичні і психологічні аспекти роботи з дітьми та підлітками, дала рекомендації щодо впровадження дружнього підходу в професійну діяльність шкільних медсестер.
Учасники тренінгу обговорили шляхи профілактики булінгу в школі, консультування підлітків із застосуванням дружнього підходу з питань профілактики ВІЛ-інфекції та захворювань, що передаються статевим шляхом.
Тренінги для шкільних медсестер проводяться в рамках Плану дійщодоо реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей і молоді».