Медсестер одеських шкіл навчають дружнього до молоді підходу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі проводяться тренінги для медсестер міських освітніх закладів щодо використання дружнього до молоді підходу

На базі відділення «Клініка, дружня до молоді» міської студентської поліклініки №21 стартував навчальний проект для медичних сестер одеських закладів загальної середньої освіти щодо застосування в роботі дружнього до молоді підходу.

10 квітня 2019 року відбувся семінар-тренінг для медсестер міських освітніх закладів Київського і Приморського районів.

Національний тренер з питань організації «Клінік, дружніх до молоді», завідувач відділення КДМ Людмила Кучеренко розповіла учасникам тренінгу про базові принципи дружнього підходу, юридичні і психологічні аспекти роботи з дітьми та підлітками, дала рекомендації щодо впровадження дружнього підходу в професійну діяльність шкільних медсестер.

Учасники тренінгу обговорили шляхи профілактики булінгу в школі, консультування підлітків із застосуванням дружнього підходу з питань профілактики ВІЛ-інфекції та захворювань, що передаються статевим шляхом.

Тренінги для шкільних медсестер проводяться в рамках Плану дійщодоо реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей і молоді».

Всесвітня ініціатива Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Громада, дружня до дітей і молоді» наразі охоплює більш ніж 3000 муніципалітетів у 38 країнах на 5 континентах.

Минулого року Одеська міська рада підписала з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Меморандум про наміри та взаємодії в рамках глобальної ініціативи «Громада, дружня до дітей і молоді». Одеса була включена до списоку кандидатів на отримання міжнародного статусу «Громада, дружня до дітей і молоді».