Акваторію Одеського морського порту «окупували» отруйні медузи



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Медуза корнерот — найбільша медуза Чорного і Середземного морів

Медуза корнерот отруйна, може викликати алергічну реакцію

Корнероти, які жалять щупальцами і навіть залишають опіки, заполонивши акваторію Одеського морського порту.

Непроханих гостей зазнімкувала Ніна Ляшонок.

Зазначимо, медуза корнерот (Rhizostoma pulmo) — найбільша медуза Чорного і Середземного морів.

Нагадаємо, що у серпні екологи пояснили, чому Азовське море заполонили медузи. Фахівці кажуть, що вони потрапили в Азов через Керченську протоку.

«Медуза-корнерот - найбільша. У діаметрі вона досягає 50-60 см, має фіолетову окантовку. Вона отруйна, може викликати місцеву алергічну реакцію. Медуза-аурелія нагадує блюдце. Вона менших розмірів, також може вжалити. Блакфордія найменша», - пояснив експерт.

До слова, колись популярні пляжі в окупованому Криму заполонили мертві медузи.