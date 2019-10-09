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    Акваторію Одеського морського порту «окупували» отруйні медузи

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    Медуза корнерот &mdash; найбільша медуза Чорного і Середземного морів - Акваторію Одеського морського порту «окупували» отруйні медузи
    Медуза корнерот — найбільша медуза Чорного і Середземного морів

    Медуза корнерот отруйна, може викликати алергічну реакцію

    Корнероти, які жалять щупальцами і навіть залишають опіки, заполонивши акваторію Одеського морського порту.

    Непроханих гостей зазнімкувала Ніна Ляшонок.

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    Акваторію Одеського морського порту «окупували» отруйні медузи
    Акваторію Одеського морського порту «окупували» отруйні медузи
    Акваторію Одеського морського порту «окупували» отруйні медузи
    Акваторію Одеського морського порту «окупували» отруйні медузи
    Акваторію Одеського морського порту «окупували» отруйні медузи
    Акваторію Одеського морського порту «окупували» отруйні медузи
    Акваторію Одеського морського порту «окупували» отруйні медузи

    Зазначимо, медуза корнерот (Rhizostoma pulmo) — найбільша медуза Чорного і Середземного морів.

    Нагадаємо, що у серпні екологи пояснили, чому Азовське море заполонили медузиФахівці кажуть, що вони потрапили в Азов через Керченську протоку.

    «Медуза-корнерот - найбільша. У діаметрі вона досягає 50-60 см, має фіолетову окантовку. Вона отруйна, може викликати місцеву алергічну реакцію. Медуза-аурелія нагадує блюдце. Вона менших розмірів, також може вжалити. Блакфордія найменша», - пояснив експерт.

    До слова, колись популярні пляжі в окупованому Криму заполонили мертві медузи. 

    Азов пляжі Порту
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