Акваторію Одеського морського порту «окупували» отруйні медузи
Медуза корнерот отруйна, може викликати алергічну реакцію
Корнероти, які жалять щупальцами і навіть залишають опіки, заполонивши акваторію Одеського морського порту.
Непроханих гостей зазнімкувала Ніна Ляшонок.
Зазначимо, медуза корнерот (Rhizostoma pulmo) — найбільша медуза Чорного і Середземного морів.
Нагадаємо, що у серпні екологи пояснили, чому Азовське море заполонили медузи. Фахівці кажуть, що вони потрапили в Азов через Керченську протоку.
«Медуза-корнерот - найбільша. У діаметрі вона досягає 50-60 см, має фіолетову окантовку. Вона отруйна, може викликати місцеву алергічну реакцію. Медуза-аурелія нагадує блюдце. Вона менших розмірів, також може вжалити. Блакфордія найменша», - пояснив експерт.
До слова, колись популярні пляжі в окупованому Криму заполонили мертві медузи.