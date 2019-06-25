Антикорупційна прокуратура просить для Труханова 12 років в'язниці



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Труханова звинувачують у заволодінні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить 12 років ув'язнення з конфіскацією майна для Одеського міського голови Генадія Труханова, якого звинувачують у заволодінні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі колишнього заводу «Краян». Про це повідомляє «Думская».

Як повідомляється, сторона обвинувачення просить для Труханова покарання у вигляді ув'язнення терміном на 12 років з конфіскацією майна та забороною займати посади на 3 роки.

Також прокурори САП вимагають покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займати посади на 3 роки для Павла Вугельмана та по 10 років ув'язнення для Олексія Спектора, Володимира Родіонова та Василя Шкрябая.

Крім того, директору ООО Valton Group Ігорю Кривченку прокурори просять 11 років в'язниці, для продавця будівлі заводу «Краян» Петра Загодиренка -10 років, а для оцінювача будівлі Галини Богданової – 7 років позбавлення волі.

За словами сторони захисту адвоката Олександра Лисака, обвинувачення є необґрунтованим, а також «у справі допущені помилки», в тому числі під час затримання Труханова.

13 червня повідомлялося, що Антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі Труханова.

2 червня 2019 року у Харкові відбувся з'їзд партії «Довіряй ділам». На цьому з'їзді Труханова було обрано співголовою партії разом з міським головою Харкова Геннадієм Кернесом. Кернес і Труханов домовилися про створення спільної партії для участі у виборах до Верховної Ради.