Передано до суду звинувачення ексначальника УСБУ Хмельниччини у причетності до вбивства майдйнівців



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19 лютого 2014 року під час штурму протестувальниками проти влади будівлі СБУ на вул. Театральній у Хмельницькому одна людина загинула і п’ятеро були госпіталізовані

Прокуратура передала до суду звинувачення колишнього начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктора Крайтора у причетності до вбивства активістів Євромайдану. Про це сказано у повідомленні пресслужби Генеральної прокуратури.

Зазначено, що 24 червня обвинувальний акт щодо Крайтора за ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 1 ст. 119 (вбивство з необережності) і ст. 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу направлено у Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Вказане кримінальне провадження рішенням прокурора Головної військової прокуратури 28 грудня 2018 року передано за підслідністю до Державного бюро розслідувань.

1 лютого поточного року розслідування було завершено і розпочато ознайомлення сторін провадження з його матеріалами.

У зв'язку із зволіканням стороною захисту за клопотанням прокурора судом встановлено підозрюваному і його захисникам термін ознайомлення до 22 червня, після закінчення якого обвинувальний акт невідкладно передано до суду.

Як повідомлялось, у грудні 2018 року Подільський районний суд Києва відмовився заарештувати колишнього начальника управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктора Крайтора і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Крайтора було призначено начальником управління СБУ в області 15 травня 2013 року.

19 лютого 2014 року під час штурму протестувальниками проти влади будівлі СБУ на вул. Театральній у Хмельницькому одна людина загинула і п’ятеро були госпіталізовані.