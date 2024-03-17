Атака дронів на Одещину: куди влучили окупанти

Майже три години тривала напружена бойова робота сил ППО на півдні

У ніч на 17 березня російські безпілотники поцілили у два законсервовані агропідприємства в Одеському районі. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель, однак люди не постраждали. Про це повідомили Сили оборони півдня у Telegram.

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«Близько трьох годин тривала напружена бойова робота. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі «Шахедів», що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси», – розповіли військові.

Пожежі на місцях влучань у два законсервовані агропідприємства в Одеському районі оперативно ліквідовані. Минулося без постраждалих.

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13 безпілотників типу «Шахед» наша ППО збила в небі Одещини та ще один на підльоті, в небі Миколаївщини.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в Одесі пролунала серія гучних вибухів під час повітряної тривоги.

Також повідомлялося, що в Одеській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Учора, 16 березня, кількість жертв російського ракетного удару по Одесі зросла до 21. У лікарні помер ще один працівник ДСНС.