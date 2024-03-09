На Одещині вбито військового, поліція розкрила перші деталі

Підозрюваного у вбивстві затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Підозрюваного у вбивстві вже затримано

У місті Подільськ перехожі виявили тіло військового з ознаками насильницької смерті. Підозрюваного у вбивстві вже затримано. Про це повідомили у поліції Одеської області.

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За даними правоохоронців, це житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У скоєному він зізнався.

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«Фігуранта ми затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішуємо питання про повідомлення йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та обрання запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років», – зазначив очільник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та провели низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, в результаті яких оперативно викрили зловмисника.

Раніше повідомлялося, що у Подільську Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка. Він був у формі.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро чоловіків побили старшого сержанта української армії. Згодом стало відомо, що нападники також військовослужбовці. У чоловіка був перелом шиї та набряк мозку. Згодом військовий помер у лікарні.

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Також на Івано-Франківщині правоохоронці затримали зловмисника, який завдав військовослужбовцю тяжких тілесних ушкоджень. Він ударив потерпілого металевим предметом по голові.

Також у Чернівцях військового, який переніс дві контузії, побили п'ятеро чоловіків біля його під'їзду через зауваження не шуміти під вікнами о першій годині ночі.