На Одещині засудили чоловіка, який зґвалтував 10-річну дівчинку

Засуджений, попри наявність неспростовних доказів вчинення злочину, не розкаявся у вчиненому та заперечував свою вину

Чоловік пообіцяв дівчинці подарувати два мобільних телефони та рюкзак

Жителя Одещини визнано винним у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. Його засуджено до 13 років ув’язнення. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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«Прокурорами у суді доведено, що чоловік на початку вересня 2023 року запросив до свого домоволодіння 10-річну доньку родичів, пообіцявши подарувати два мобільних телефони та рюкзак. Перебуваючи разом з дівчинкою у кімнаті будинку, схопив її та, використовуючи безпорадний стан малолітньої, вчинив дії сексуального характеру стосовно неї, застосовуючи фізичне насильство та погрози», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронні органи зазначають, що засуджений наказав дівчинці нікому не розповідати про вчинені ним протиправні дії, а на питання матері сказати, що вони разом різали курку.

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Засуджений, попри наявність неспростовних доказів вчинення злочину, не розкаявся у вчиненому та заперечував свою вину.

Чоловіка засуджено до 13 років ув’язнення, із занесенням його даних до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх.

Нагадаємо, що раніше Личаківський районний суд Львова виніс вирок 39-річному чоловіку, який зґвалтував 16-річного у бомбосховищі у Винниках. У суді чоловік не визнав свою провину, але суд, дослідивши усі докази, призначив йому дев’ять років тюрми.