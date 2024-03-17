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На Одещині працюють сили ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Одещині працюють сили ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Раніше захисники повідомляли про загрозу безпілотників в області.

У ніч проти 17 березня в Одеській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони. Наразі в області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

«Йде бойова робота в Одеській області. Нагадуємо! Це теж може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не варті вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони», – написали в Силах оборони.

Раніше захисники повідомляли про загрозу безпілотників в області.

«Безпілотники з Чорного моря у напрямку до Одеси», – повідомили захисники.

Як повідомлялося, кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21. У лікарні помер ще один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

16 березня, в Одесі та області був Днем жалоби.

Нагадаємо, що 15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

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Теги: системи ППО Одещина робота обстріл окупанти

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