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    АТБ виходить на інший рівень: власники торгової мережі отримали право на видобуток газу

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    Компанія має ліцензію на видобуток газу в Одеській області - АТБ виходить на інший рівень: власники торгової мережі отримали право на видобуток газу
    Компанія має ліцензію на видобуток газу в Одеській області
    фото: з відкритих джерел

    Раніше аналогічну угоду хотіла укласти компанія Regal Petroleum, яка належить Вадиму Новинському

    Антимонопольний комітет України дав дозвіл співвласнику мережі АТБ Геннадію Буткевичу добувати газ в Одеській області, видавши відповідне схвалення взяти під контроль ПрАТ НВК «Укрнафтінвест».

    Інформація з рішення АМКУ
    Інформація з рішення АМКУ

    Відомо, що дана компанія має у своєму розпорядженні ліцензію на видобуток газу на Білолеській і Алібейско-Трапівський нафтогазових площадках. Об’єкти знаходяться на території Одеської області.

    Раніше аналогічну угоду хотіла укласти компанія Regal Petroleum, яка належить Вадиму Новинському.

    Однак уже навесні 2020 року стало відомо, що сторони не змогли домовитися про підсумкові умовах угоди, хоча спочатку йшлося про суму в 30 млн доларів.

    Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновником Трайдент Геоінвест Україна зазначений Геннадій Буткевич.

    Дані аналітичної системи YouControl
    Дані аналітичної системи YouControl

    Нагадаємо, в Чернівецькій області тривають масові протести проти подорожчання тарифів на газ.

     Читайте також: Тарифні протести. Глава уряду пояснив українцям, чого чекати у платіжках за лютий
    Теги: газ Вадим Новинський Антимонопольний комітет Одещина Геннадій Буткевич
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