АТБ виходить на інший рівень: власники торгової мережі отримали право на видобуток газу

Раніше аналогічну угоду хотіла укласти компанія Regal Petroleum, яка належить Вадиму Новинському

Антимонопольний комітет України дав дозвіл співвласнику мережі АТБ Геннадію Буткевичу добувати газ в Одеській області, видавши відповідне схвалення взяти під контроль ПрАТ НВК «Укрнафтінвест».

Інформація з рішення АМКУ

Відомо, що дана компанія має у своєму розпорядженні ліцензію на видобуток газу на Білолеській і Алібейско-Трапівський нафтогазових площадках. Об’єкти знаходяться на території Одеської області.

Раніше аналогічну угоду хотіла укласти компанія Regal Petroleum, яка належить Вадиму Новинському.

Однак уже навесні 2020 року стало відомо, що сторони не змогли домовитися про підсумкові умовах угоди, хоча спочатку йшлося про суму в 30 млн доларів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновником Трайдент Геоінвест Україна зазначений Геннадій Буткевич.

Дані аналітичної системи YouControl

Нагадаємо, в Чернівецькій області тривають масові протести проти подорожчання тарифів на газ.