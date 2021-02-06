Тарифні протести в Чернівецькій області: перекрита траса загальнодержавного значення

Близько ста мешканців Кіцманського району не дають рухатись автотранспорту, вимагаючи зменшення ціни на газ

Масові протести проти подорожчання тарифів на газ тривають в Чернівецькій області. Зокрема мешканцями села Мамаївці Кіцманського району сьогодні було перекрито автомобільну трасу національного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники «тарифного» протесту безперервно рухаються пішохідним переходом поблизу ресторану «Ганок». Вони не пропускають транспортні засоби, за винятком «швидкої» допомоги та автівок із хворими людьми.

Учасники протесту тримають в руках плакатами із написами «Досить терпіти тарифне свавілля», «Локдаун тарифам», «Вставай Україно! Один не відстоїть права десятьох!».

«Нас непокоїть, що влада досі нас не почула. Ми вийшли на вулиці, щоб скасували тариф на доставку газу, а також знизили тариф на споживання газу», – розповів місцевий мешканець Іван.

«Ми хочемо достукатись до місцевої влади, щоб газову трубу, яка перебуває у власності олігархів, передали у власність громади», – повідомив учасник протесту Назар.

На місці події працюють співробітники поліції, які стежать за громадським правопорядком. У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області кореспонденту УНІАН повідомили, що внаслідок акції з перекриттям траси зафіксовано затори та ускладнення в русі транспорту.

Як повідомлялося раніше, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар досягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, в 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

Протести проти високих цін на блакитне паливо тримають вже місяць по всій Україна. Особливо активними є жителі Закарпаття, Буковини, Полтавщини та Харківщини.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише в лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають уже в березні.

Нагадаємо, Верховна Рада виділила додаткові 1,4 млрд грн на компенсацію витрат через підвищення тарифів на електроенергію для будинків з електроопаленням.

Уряд разом з газорозподільчими компаніями та профільним комітетом Верховної Ради працюють над розробкою річних тарифів на газ для українців.