Суд другий день обирає запобіжний захід власнику одеського готелю



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Напередодні, 19 серпня, Київський райсуд Одеси відклав на вівторок винесення ухвали щодо запобіжного заходу Вадиму Чорному

У Київському районному суді міста Одеси триває суд у справі щодо трагічної пожежі в готелі «Токіо Стар»

Київський районний суд міста Одеси вранці у вівторок продовжив засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.

«У Київському районному суді міста Одеси сьогодні з 8:45 триває суд. Запобіжний захід ще не обрали», - заявили у прокуратурі.

Як відомо, напередодні, 19 серпня, Київський райсуд Одеси відклав винесення ухвали щодо запобіжного заходу Вадиму Чорному. Слідство підозрює його у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до пожежі в готелі і загибелі дев'яти осіб.

Чорний звернувся до суду з клопотанням про відвід судді Іванчука, мотивуючи це тим, що інтернет-видання, редактором якого свого часу він був, опублікувало у 2015 році критичну статтю зі згадкою про нині головуючого в суді.

Суддя Микола Тонконоженко виніс ухвалу відхилити клопотання про відвід як недостатньо обґрунтоване.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7. О 03:36 пожежу було локалізовано та о 04:32 ліквідовано на площі 1000 кв м.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар».



