Чорний в суді заявив, що пожежа була на другому поверсі готелю, де не він є власником



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Чорний запевнив суддів, що тікати не збирається: у нього вся власність в Україні Фото: Думская

Суд станом на 14 годину пішов до нарадчої кімнати

На засіданні Київського районного суду міста Одеси, де розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному, адвокати бізнесмена заявили, що Чорний є власником тільки першого поверху будівлі готелю, а пожежа була на другому, де власник - інша людина.

Про це повідомляє «Думская».

Зазначається, що бізнесмен підтвердив, що пожежа була на другому поверсі будівлі, де він не є власником.

Чорний запевнив суддів, що тікати не збирається: у нього вся власність в Україні, тому як тільки він втече, то втратить все.

«Кримінального переслідування я не боюся. У мене в житті були моменти, коли проти мене велося 70 справ», - заявив власник готелю.

Суд станом на 14 годину пішов до нарадчої кімнати.

Прокурор вимагає для Чорного 60 діб арешту без застави. Прокурор заявив, що під час обшуку у бізнесмена було знайдено ксерокопію американського паспорта на ім'я Чорного.

Також повідомляється, що рабин Авроом Вольф заявив, що готовий взяти Чорного на поруки.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7. О 03:36 пожежу було локалізовано та о 04:32 ліквідовано на площі 1000 кв м.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар».