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    У Туреччині затонув катер з туристами, загинула дитина

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    Трагедія сталась на&nbsp;курорті Фетхіє - У Туреччині затонув катер з туристами, загинула дитина
    Трагедія сталась на курорті Фетхіє
    Фото: TRT Haber

    Загинув дворічний хлопчик, який прибув до Туреччини з батьками із Франції

    На турецькому курорті Фетхіє, що в провінції Мугла, потонув катер з 38 туристами на борту. Про це повідомляє TRT Haber.

    Туристичний катер з невизначеної причини затонув приблизно за 50 метрів від пляжу Белчекіз.

    Троє з 38 людей, які перебували на борту, отримали поранення. Постраждалих доставили до лікарень.

    Серед постраждалих був 2-річний хлопчик, який прибув до Туреччини з батьками з Франції. Медикам незважаючи на всі їх зусилля не вдалося врятувати його життя.

    Після аварії багато людей на човні самотужки добиралися до берега, а деяких з них підібрали команди берегової охорони, направлені на місце події, човни шкіл дайвінгу в регіоні та водні таксі.

    На місце події приїхав губернатор Фетхіє Еюп Фірат. «У передній частині човна з’явилася пробоїна, і він став розпадатися», - сказав Фірат.

    Раніше біля берегів Тунісу затонув човен із 43 мігрантами.

    Також відомо, скільки українців потонули у червні: ДСНС озвучила вражаючу цифру. Загалом в Україні у червні на воді загинули 126 людей, з них 28 дітей.

    До слова, українців, які їдуть відпочивати у Туреччину, попереджають про аномальну спеку.

    Крім того, у липні Туреччина суттєво послабила карантин. Влада Туреччини дозволила відвідувати громадські місця та подорожувати всередині країни.

    Теги: Туреччина діти відпочинок Франція туризм смерть потонули корабль мандрівка
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    У Туреччині затонув катер з туристами, загинула дитина