У Туреччині затонув катер з туристами, загинула дитина

Загинув дворічний хлопчик, який прибув до Туреччини з батьками із Франції

На турецькому курорті Фетхіє, що в провінції Мугла, потонув катер з 38 туристами на борту. Про це повідомляє TRT Haber.

Туристичний катер з невизначеної причини затонув приблизно за 50 метрів від пляжу Белчекіз.

Троє з 38 людей, які перебували на борту, отримали поранення. Постраждалих доставили до лікарень.

Серед постраждалих був 2-річний хлопчик, який прибув до Туреччини з батьками з Франції. Медикам незважаючи на всі їх зусилля не вдалося врятувати його життя.

Після аварії багато людей на човні самотужки добиралися до берега, а деяких з них підібрали команди берегової охорони, направлені на місце події, човни шкіл дайвінгу в регіоні та водні таксі.

На місце події приїхав губернатор Фетхіє Еюп Фірат. «У передній частині човна з’явилася пробоїна, і він став розпадатися», - сказав Фірат.

Раніше біля берегів Тунісу затонув човен із 43 мігрантами.

Також відомо, скільки українців потонули у червні: ДСНС озвучила вражаючу цифру. Загалом в Україні у червні на воді загинули 126 людей, з них 28 дітей.

До слова, українців, які їдуть відпочивати у Туреччину, попереджають про аномальну спеку.

Крім того, у липні Туреччина суттєво послабила карантин. Влада Туреччини дозволила відвідувати громадські місця та подорожувати всередині країни.