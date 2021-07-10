Росіянам не вдалось завадити навчанням Sea Breeze-2021 – ВМС України

Попри ворожу позицію РФ план навчань був виконаний повністю

Цьогорічні міжнародні навчання Sea Breeze-2021 викликали підвищений інтерес з боку Росії. Про це в суботу, 10 липня на брифінгу в Одесі заявив керівник навчань з українського боку, заступник командувача ВМС Олексій Доскато, повідомляє УНІАН.

«Під час навчань Російська Федерація дуже уважно спостерігала за нашими діями, але це не завадило нам виконати план навчань. Конфліктних ситуацій, які завадили б нам виконати програму навчань, не було», – заявив офіцер.

В свою чергу заступник командира 65-ї оперативної групи Шостого флоту Військово-морських сил США капітан 1-го рангу Кайл Гантт (Kyle Gantt) повідомив, що всі дії під час навчань оцінювалися за стандартами НАТО.

«Навчання вкотре довели, що українські військові можуть ефективно працювати за стандартами НАТО. План навчань було виконано без будь-яких відхилень, що означає – ми готові до співпраці. І для нас ці навчання були сфокусовані на те, що наші війська можуть ефективно працювати разом», – сказав він.

Як уже повідомлялося, сьогодні в Одесі завершилися наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання Sea Breeze-2021. У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. чоловік особового складу, 24 корабля, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд. Також у навчаннях, які стартували 18 червня, брали участь есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

Раніше стало відомо, що військові РФ мали намір посилити угруповання кораблів в акваторії Чорного моря на тлі навчань Sea Breeze-2021. Згодом надійшли повідомлення, що Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.

Також понад 10 літаків російських військових літаків проводили маневри над Чорним морем, де відбувалися міжнародні навчання за участю українських військово-морських сил.

Перед цим, 23 червня, Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.

Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

29 червня Нідерланди звинуватили РФ в «агресивних діях» біля окупованого Криму.

Втім, під час проведення навчань російські війська не заважали Sea Breeze та кораблям країн НАТО і їх партнерів. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.