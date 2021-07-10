Під час Sea Breeze врятували парашутиста, якого віднесло у відкрите море

Бійця понад 2 години тримали на воді спеціальні засоби рятування, якими він був споряджений перед десантуванням

Різким поривом вітру військового віднесло на значну відстань від острова і він був змушений спуститися серед моря

Одного з парашутистів, які під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2021 відпрацьовували десантування з гелікоптера на острів Зміїний, віднесло в море. Про таке повідомили в пресслужбі Морської охорони Держприкордонслужби України.

Там розповіли, що різким поривом вітру військового віднесло на значну відстань від острова і він був змушений спуститися серед моря.

До пошуків зниклого парашутиста залучили всі сили морського та повітряного компоненту, що перебували поблизу, а також підключили пост технічного спостереження й спостережну вахту маяка острова.

Рятувальну операцію ускладнювали дощ, північний вітер силою понад 10 м/с, та «схвильоване» до 3-4 балів море, зауважили в ДПСУ. Однак, за півгодини до району пошуку прибув катер «Гриф» Ізмаїльського загону Морської охорони, який обстежив акваторію та виявив парашутиста у відкритому морі на відстані понад 1,5 кілометри на південь від Зміїного.

У пресслужбі додали, що бійця понад 2 години тримали на воді спеціальні засоби рятування, якими він був споряджений перед десантуванням. Почувався він задовільно. Військового підняли на борт катера та доставили до пункту базування, де його оглянули медики.

За якісно й оперативно проведену пошуково-рятувальну операцію екіпаж катера Морської охорони нагородили спеціальними відзнаками.

Нагадаємо, 10 липня у Чорному морі завершилися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. Вони тривали протягом двох тижнів. До спільних тренувань військово-морських сил України та другої постійної військово-морської групи НАТО цьогоріч приєдналася рекордна кількість учасників. Понад 30 держав направили 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, а також 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

Як повідомлялося, Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.