Через напад на Михайлика в Одесу відправили посилену групу силовиків



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Українські правоохоронці в Одесі

Ситуацію з нападами на активістів в Одеській області розглянуть під час наради на початку жовтня

В Одесу, де стався черговий напад на активістів, вилетіла посилена група правоохоронців.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

«У зв'язку з черговим нападом на активістів в Одесі провів нараду з міністром внутрішніх справ А.Аваковим. Сьогодні посилена група правоохоронців з Києва вилетіла до Одеси», - написав Луценко.

Він також повідомив, що ситуацію в області, в тому числі із нападами на активістів, буде проаналізовано на спільній координаційній раді правоохоронних органів у першій декаді жовтня.

Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.