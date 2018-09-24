Через напад на Михайлика в Одесу відправили посилену групу силовиків
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Розсилка
Ситуацію з нападами на активістів в Одеській області розглянуть під час наради на початку жовтня
В Одесу, де стався черговий напад на активістів, вилетіла посилена група правоохоронців.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.
«У зв'язку з черговим нападом на активістів в Одесі провів нараду з міністром внутрішніх справ А.Аваковим. Сьогодні посилена група правоохоронців з Києва вилетіла до Одеси», - написав Луценко.
Він також повідомив, що ситуацію в області, в тому числі із нападами на активістів, буде проаналізовано на спільній координаційній раді правоохоронних органів у першій декаді жовтня.
Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.
Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.
Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».
Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.
22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.