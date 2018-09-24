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    Через напад на Михайлика в Одесу відправили посилену групу силовиків

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    Українські правоохоронці в Одесі&nbsp; - Через напад на Михайлика в Одесу відправили посилену групу силовиків
    Українські правоохоронці в Одесі 

    Ситуацію з нападами на активістів в Одеській області розглянуть під час наради на початку жовтня

    В Одесу, де стався черговий напад на активістів, вилетіла посилена група правоохоронців.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко. 

    «У зв'язку з черговим нападом на активістів в Одесі провів нараду з міністром внутрішніх справ А.Аваковим. Сьогодні посилена група правоохоронців з Києва вилетіла до Одеси», - написав Луценко.

    Він також повідомив, що ситуацію в області, в тому числі із нападами на активістів, буде проаналізовано на спільній координаційній раді правоохоронних органів у першій декаді жовтня.

    Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

    Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

    Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей». 

    Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

    22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

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