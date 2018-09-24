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    Слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі

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    <span>Одеський активіст Олег Михайлик</span> - Слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі
    Одеський активіст Олег Михайлик

    Відповідно до першої версії, напад на активіста пов'язують з його громадською діяльністю

    Слідство розглядає п'ять версій нападу на одеського активіста, керівника місцевого осередку політичної партії «Сила людей» Олега Михайлика.

    Про це повідомив журналістам начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін 24 вересня.

    Відповідно до першої версії, напад на Михайлика пов'язують з його громадською діяльністю.

    Друга — з ситуацією навколо «Золотого берега», ймовірно йдеться про житловий комплекс «Золотий берег». Михайлик вклав кошти у ЖК, який так і не добудували, передає «Українська правда».

    Третя версія, зазначив Головін, пов'язана «з проблематикою по «Успіху». Ймовірно, йдеться про земельну ділянку ринку «Успіх».

    Четверта — особисті стосунки, п'ята — напад з хуліганстських намірів.

    «Перша версія пов'язана з його громадською діяльністю, друга з проблематикою «Золотого берега», третя — з проблематикою по «Успіху», четверта версія — особисті стосунки,  п'ята — невстановленими особами з хуліганських намірів», — сказав Головін.

    Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

    Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей». 

    На ранок Михайлик прийшов у лікарні до свідомості. Його готують до операції.

    Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

    22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

    На напад активіста Михайлика відреагував голова Одеської області.

    У неділю напад на активіста викликав протести в Одесі.

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