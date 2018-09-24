Слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі



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Одеський активіст Олег Михайлик

Відповідно до першої версії, напад на активіста пов'язують з його громадською діяльністю

Слідство розглядає п'ять версій нападу на одеського активіста, керівника місцевого осередку політичної партії «Сила людей» Олега Михайлика.

Про це повідомив журналістам начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін 24 вересня.

Відповідно до першої версії, напад на Михайлика пов'язують з його громадською діяльністю.

Друга — з ситуацією навколо «Золотого берега», ймовірно йдеться про житловий комплекс «Золотий берег». Михайлик вклав кошти у ЖК, який так і не добудували, передає «Українська правда».

Третя версія, зазначив Головін, пов'язана «з проблематикою по «Успіху». Ймовірно, йдеться про земельну ділянку ринку «Успіх».

Четверта — особисті стосунки, п'ята — напад з хуліганстських намірів.

«Перша версія пов'язана з його громадською діяльністю, друга з проблематикою «Золотого берега», третя — з проблематикою по «Успіху», четверта версія — особисті стосунки, п'ята — невстановленими особами з хуліганських намірів», — сказав Головін.

Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

На ранок Михайлик прийшов у лікарні до свідомості. Його готують до операції.

Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

На напад активіста Михайлика відреагував голова Одеської області.

У неділю напад на активіста викликав протести в Одесі.