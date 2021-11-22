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    В Одесі у тирі відвідувачам роздавали антиукраїнські сувеніри (фото)

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    На магнітику з підписом &laquo;Україна непереможна&raquo; зображена сцена із фільму &laquo;Кавказька полонянка&raquo; - В Одесі у тирі відвідувачам роздавали антиукраїнські сувеніри (фото)
    На магнітику з підписом «Україна непереможна» зображена сцена із фільму «Кавказька полонянка»
    фото Телеграм-канал Ganul

    Поліція, яка прибула на місце, склала протокол та вилучила усі такі сувеніри

    Відвідувачам одного з одеських тирів у районі Аркадії роздавали відверто антиукраїнські сувеніри. На магнітику з підписом «Україна непереможна» зображена сцена із фільму «Кавказька полонянка», де ніби Росія та Євросоюз «тримають» Україну. Про це повідомляє телеграм-канал Ganul.

    Одного з відвідувачів надзвичайно обурив антиукраїнський магніт, який йому намагалися подарувати за стрільбу в тирі. Тож чоловік викликав правоохоронців. Поліція, яка прибула на місце, склала протокол та вилучила усі такі сувеніри.

    Автор допису запевнив, що тир, у якому роздавали антиукраїнські сувеніри, більше працювати не буде.

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    В Одесі у тирі відвідувачам роздавали антиукраїнські сувеніри (фото)
    В Одесі у тирі відвідувачам роздавали антиукраїнські сувеніри (фото)
    В Одесі у тирі відвідувачам роздавали антиукраїнські сувеніри (фото)

    Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала антиукраїнську діяльність «активістів» у Київській області. Члени угруповання проводили мітинги та закликали до захоплення державної влади в Україні.

    Теги: Росія Одеса Україна поліція чоловік
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    В Одесі у тирі відвідувачам роздавали антиукраїнські сувеніри (фото)