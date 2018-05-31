До курортів Одещини відпочивальників будуть доставляти додатковими автобусними маршрутами

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Туристичний сезон триває

В Одеській області на період туристичного сезону запустили додаткові автобусні маршрути. Вони курсуватимуть до основних курортних зон та населених пунктів, де розташовано дачні кооперативи.

Про це повідомив начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації Юрій Кононенко.



«З травня запущено додаткові автобусні маршрути до курортних зон області, таких як Затока, Приморське, Грибівка, Курортне. Зокрема, і до населених пунктів, в яких розташовано дачні кооперативи. Окрім того, збільшено також кількість рейсів на маршрутах до туристичних куточків нашої області», - підкреслив Юрій Коненко.



Зазначимо, управлінням транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської обласної державної адміністрації постійно проводиться моніторинг якості послуг перевізників та задоволення потреб населення. Інформація надається автостанціями, органами місцевого самоврядування та перевізниками.