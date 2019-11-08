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    Одеські прокурори просять суд суворо покарати ділків наркотрафіку

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    Закономірний результат протиправної діяльності - Одеські прокурори просять суд суворо покарати ділків наркотрафіку
    Закономірний результат протиправної діяльності
    Фото: пресслужба прокуратури Одеської області

    Тривалий час затримані збували в Одесі кокаїн з Європи

    Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів наркотрафіку, які тривалий час збували кокаїн в Одесі. Наркотики отримували з країн Європи.

    Протиправна діяльність під ідейним керівництвом 42-річного мешканця Одеси включала систематичне незаконне придбання, поставки, перевезення, зберігання та реалізацію «порошку», що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Кокаїн для продажу зберігали за місцем мешкання одного з ділків.

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    Одеські прокурори просять суд суворо покарати ділків наркотрафіку
    Одеські прокурори просять суд суворо покарати ділків наркотрафіку

    Їх викрили та затримали правоохоронні органи під час чергового збуту 20 грамів кокаїну, що ділки оцінили у майже 150 доларів США за 1 грам.

    До того ж під час обшуків помешкань у них вилучили арсенал зброї та боєприпасів: пістолет Браунінг-1906, рушницю ІЖ, більше 300 патронів різного калібру, підривач УЗРГМ-2,електродетонатор ЕДП, два брикети з речовиною, схожою на вибухівку, пістолет Форд 9Р тощо.

    У спецоперації з викриття та затримання наркодилерів співробітникам прокуратури області сприяли слідчі відділу з розслідування особливо тяжких злочинів обласного підрозділу Національної поліції. 

    прокуратура Одеса наркотики
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