Одеські прокурори просять суд суворо покарати ділків наркотрафіку



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Закономірний результат протиправної діяльності Фото: пресслужба прокуратури Одеської області

Тривалий час затримані збували в Одесі кокаїн з Європи

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів наркотрафіку, які тривалий час збували кокаїн в Одесі. Наркотики отримували з країн Європи.

Протиправна діяльність під ідейним керівництвом 42-річного мешканця Одеси включала систематичне незаконне придбання, поставки, перевезення, зберігання та реалізацію «порошку», що є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Кокаїн для продажу зберігали за місцем мешкання одного з ділків.

Їх викрили та затримали правоохоронні органи під час чергового збуту 20 грамів кокаїну, що ділки оцінили у майже 150 доларів США за 1 грам.

До того ж під час обшуків помешкань у них вилучили арсенал зброї та боєприпасів: пістолет Браунінг-1906, рушницю ІЖ, більше 300 патронів різного калібру, підривач УЗРГМ-2,електродетонатор ЕДП, два брикети з речовиною, схожою на вибухівку, пістолет Форд 9Р тощо.

У спецоперації з викриття та затримання наркодилерів співробітникам прокуратури області сприяли слідчі відділу з розслідування особливо тяжких злочинів обласного підрозділу Національної поліції.