Резніковські читання в Одесі проходять у режимі онлайн

Одеські медики взяли участь у головній щорічній міській події в сфері педіатрії та сімейної медицини

З 29 по 30 жовтня 2020 року в Одесі проводиться щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті», присвячена пам'яті видатного одеського педіатра, академіка Бориса Яковича Резніка.

Щорічно Резніковські читання стають майданчиком для лікарів-практиків, аспірантів, інтернів, студентів-медиків з ознайомлення з сучасними науковими досягненнями і практичними напрацюваннями в застосуванні передових наукових технологій і методів доказової медицини в лікувальній діяльності.

Виступи учасників конференції присвячені актуальним питанням педіатрії, неонатології, дитячої гастроентерології, неврології, раціонального застосування лікарських препаратів у педіатричній практиці. До програми конференції також включені питання, пов'язані з особливостями протікання і лікування коронавірусної хвороби Covid-19 у дітей.

Цьогоріч, у зв'язку з епідемією Covid-19, конференція змінила свій традиційний формат і проводиться онлайн. Для участі в роботі конференції зареєструвалися близько тисячі педіатрів і сімейних лікарів з України та інших країн, а одночасно знаходяться онлайн і слухають доповіді 400-500 медиків.

«Поточна епідситуація з коронавірусною інфекцією стала потужним стимулом для розвитку дистанційного навчання. В онлайн-режимі одеські медики мають можливість обмінятися досвідом з колегами з інших міст і країн, отримати доступ до актуальних наукових даних і практичних рекомендацій для подальшого використання їх у клінічній практиці», – зазначила начальник відділу охорони материнства і дитинства департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Ганна Луньова.