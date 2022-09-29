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Одеська трагедія 2 травня: справу одного з організаторів передано до суду

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Одеська трагедія 2 травня: справу одного з організаторів передано до суду
Дмитро Фучеджі обвинувачується в організації масових заворушень та зловживанні службовим становищем 
фото з відкритих джерел


ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо одного з організаторів масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року  

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника керівника ГУМВС України в Одеській області – начальника міліції громадської безпеки Дмитра Фучеджі за обвинуваченням в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це інформує пресслужба установи.

Встановлено, що високопосадовець керував представниками громадського руху «Антимайдан», які 2 травня 2014 року у центральній частині міста Одеси влаштували масові заворушення, вчиняли насильство, погроми, знищували майно. Їхні дії призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Крім того, 4 травня 2014 року через умисну бездіяльність Дмитра Фучеджі, якого після безладів в місті призначили виконувачем обов’язків начальника ГУМВС України в Одеській області, антимайданівці захопили будівлю управління міліції та звільнили 63 своїх прибічників. При цьому Фучеджі віддав усний наказ відкрити камери ізолятора тимчасового тримання Одеського міського управління та звільнити затриманих.

Слідчі повністю спростували версію подій 2 травня 2014 року в Одесі, озвучену 5 травня 2021 року самим Дмитром Фучеджі на неформальному заході за участі членів Радбезу ООН, організованого делегацією РФ.

«Його версія подій постійно поширювалась та підтримувалась представниками держави-агресорки, а також розповсюджувалась у всіх проросійських ЗМІ, з метою формування у всього цивілізованого світу хибного уявлення про трагічні події травня 2014 року у місті Одесі та просування власних пропагандистських наративів у міжнародних установах та організаціях як таких, що начебто заслуховувалися на засіданні Ради Безпеки ООН під цинічною назвою: «Одеса 7 років після: неонацизм і насильницький націоналізм як чинники конфлікту в Україні», – йдеться в повідомленні.

Фучеджі обвинувачується в організації масових заворушень, зловживанні службовим становищем, пособництві захопленню будівлі органу державної влади та у впливі на працівника правоохоронного органу з метою добитися прийняття незаконного рішення у 2014 році.

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

За даними слідства у травні 2014 року Фучеджі втік до так званої Придністровської Молдавської Республіки, звідки переїхав на постійне місце проживання до Російської Федерації. У 2017 році отримав російське громадянство. 

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України наклала арешт на пенсійний рахунок Фучеджі. Колишній заступник начальника УМВС України в Одеській області Дмитро Фучеджі, який перебуває у розшуку і підозрюється у перевищенні службових повноважень під час штурму Одеського міського управління міліції 4 травня 2014 року, за підробними документами оформив собі українську довічну пенсію за вислугу років.

Теги: наказ розслідування Одеса майно громадянство

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