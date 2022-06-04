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    Одеса викинула з назви обласного театру слово «російський»

    Гостра необхідність змінити назву одеського театру, вилучивши &laquo;російський&raquo;, виникла через повномасштабне вторгнення РФ в Україну&nbsp; - Одеса викинула з назви обласного театру слово «російський»
    Гостра необхідність змінити назву одеського театру, вилучивши «російський», виникла через повномасштабне вторгнення РФ в Україну 
    фото з відкритих джерел

    Театр віднині йменується «Одеський обласний академічний драматичний театр»

    Із назви обласного театру в Одесі приберуть слово «російський». Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної ради.

    «Депутати підтримали проект рішення про зміну назви комунального підприємства «Одеській обласний академічний російський драматичний театр». У зв’язку з воєнною агресією РФ працівники театру виступили з ініціативою позбутися слова «російський» у назві», – повідомляє пресслужба.

    У пояснювальній записці до документа зазначається, що гостра необхідність змінити назву театру, вилучивши «російський», виникла через повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України та вчинення нею масових воєнних злочинів.

    Відомості про те, що театр віднині йменується «Одеський обласний академічний драматичний театр», буде внесено до Державного реєстру нерухомого майна.

    Колектив театру звернувся до депутатів Одеської обласної ради із закликом змінити назву театру ще в березні.

    Раніше повідомлялося, що столичний «Театр російської драми ім. Лесі Українки» змінить свою назву на «Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки». Театр носив таку назву майже 100 років.

    Теги: росія окупанти Одеса війна театр Україна окупація #stoprussia
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    Одеса викинула з назви обласного театру слово «російський»