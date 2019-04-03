Суд заарештував одесита, який бив поранених у ДТП нацгвардійців



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Травмованим після ДТП військовим завдав кілька ударів один з перехожих, якого наступного дня вдалося затримати

Затриманий звинувачується у хуліганстві та насильстві щодо працівника правоохоронного органу

Суворовський суд Одеси задовільнив клопотання слідчого про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою стосовно громадянина Путіліна, який 30 березня бив ногами нацгвардійців, які постраждали у ДТП.

Про це у вівторок ввечері повідомив радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook.

«Громадянин Путілін звинувачується за ч. 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ, це той що вчиняв неадекватні дії стосовно до поранених військовослужбовців Національної Гвардії України на місці трагічної ДТП нещодавно», - написав Форостяк.

Нагадаємо, у суботу, 30 березня, в Одесі водій авто на єврономерах збив трьох співробітників Національної гвардії. Один нацгвардієць загинув на місці, а двох з тяжкими травмами госпіталізували. Зазначимо, що травмованим військовим завдав кілька ударів один з перехожих, якого наступного дня вдалося затримати.

В авто «євробляхера» перебувала жінка та неповнолітня дитина, сам водій та його пасажири живі, проте отримали тілесні ушкодження та направлені до медичного закладу.

1 квітня суд арештував водія, який збив нацгвардійців в Одесі.