Весняні суботники провели у навчальних закладах Одеси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акції з благоустрою прилеглих територій пройшли в одеських навчальних закладах

У міських навчальних закладах провели акції з благоустрою прилеглих територій.

Під час суботників проведені роботи з прибирання сміття, очищення газонів, обрізки дерев, фарбування огорож, бордюрів і різних конструкцій. Висаджені зелені насадження і квіти.

Особливу увагу адміністрації закладів освіти приділили безпеці дітей, зокрема провели демонтаж зламаних конструкцій.

Разом з батьками та педагогами свою частку до скарбнички добрих справ міста вносять учні шкіл та вихованці дитячих садків. Так, активну участь у суботниках взяли: одеські загальноосвітні школи №№8, 31, 44, 48, 73, 130, спеціалізована школа №96, навчально-виховні комплекси №№4, 49, гімназія №4, дитячі садки №26, 28, 45, 78, 82, 174, 232, 287.