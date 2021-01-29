В Одесі чиновника райадміністрації затримали за підозрою у хабарництві

Чоловіку загрожує від 3 до 7 років в'язниці

Співробітника Малиновської районної адміністрації Одеської міськради затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Як повідомило «Думській» джерело у прокуратурі, головний спеціаліст контролю і моніторингу стану території району вимагав у місцевого жителя 1 тисячу доларів США. Натомість він обіцяв не перешкоджати установці гаража і не привертати одесита до адміністративної відповідальності за порушення правил благоустрою міста.

Громадянин заявив на вимагача у поліцію, яка відкрила кримінальне провадження і затримала чиновника.

Затриманого помістили в ізолятор тимчасового утримання, де він чекатиме обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть двох посадовців за хабар у $3,5 тис.