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    В Одесі чиновника райадміністрації затримали за підозрою у хабарництві

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    Затриманого помістили в ізолятор тимчасового утримання - В Одесі чиновника райадміністрації затримали за підозрою у хабарництві
    Затриманого помістили в ізолятор тимчасового утримання
    Фото з відкритих джерел

    Чоловіку загрожує від 3 до 7 років в'язниці

    Співробітника Малиновської районної адміністрації Одеської міськради затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

    Як повідомило «Думській» джерело у прокуратурі, головний спеціаліст контролю і моніторингу стану території району вимагав у місцевого жителя 1 тисячу доларів США. Натомість він обіцяв не перешкоджати установці гаража і не привертати одесита до адміністративної відповідальності за порушення правил благоустрою міста.

    Громадянин заявив на вимагача у поліцію, яка відкрила кримінальне провадження і затримала чиновника.

    Затриманого помістили в ізолятор тимчасового утримання, де він чекатиме обрання запобіжного заходу.

    Нагадаємо, що у Києві судитимуть двох посадовців за хабар у $3,5 тис.

    Теги: хабар Одеса чиновник
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