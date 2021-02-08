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    Через негоду одеські таксисти вдвічі підняли ціну

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    Дороги вкрилися крижаною кіркою, що викликало численні затори - Через негоду одеські таксисти вдвічі підняли ціну
    Дороги вкрилися крижаною кіркою, що викликало численні затори
    фото: od.vgorode.ua

    Чекати машину в деяких випадках пропонують 20-30 хвилин

    Одещину знову накрили снігопади з морозами, що викликало безліч ускладнень на автомобільних трасах, частина з яких перетворилися на ковзанку.

    Про це повідомляють місцеві в Телеграм-каналах.

    8 лютого, ситуація на дорогах Одеської області знаходиться в жалюгідному стані. Дороги вкрилися крижаною кіркою, що викликало численні затори, а значить і погіршило трафік міського транспорту. Ситуацією негайно скористалися таксисти, які «за шкідливість» накрутили ціни у два рази.

    Так, за даними Одеса INFO, сьогодні один рейс з району Черемушки в центр міста обійдеться у 270-320 гривень також повідомляється, що поїздку з селища Котовський в місто деякі служби таксі пропонують за 300-350 гривень.

    «Таїрова-центр — мінімальний тариф 300 грн. Максимальний-400. Чекати машину в деяких випадках пропонують 20-30 хвилин. Мабуть, це все для того, щоб менше їздили сьогодні», — йдеться в повідомленні.

    Також відомо, що негода вночі та вранці вітром повалила кілька дерев. Однак, за повідомленням місцевого ЗМІ, громадський транспорт зараз працює в штатному режимі. Щоб не допустити обмерзання контактної мережі всю ніч на кожному маршруті працювали по одному трамваю або тролейбусу.

    Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що сьогодні після обіду погода буде ще гіршою.

    Теги: таксі прогноз погоди дороги Одеса снігопад
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