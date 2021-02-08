Через негоду одеські таксисти вдвічі підняли ціну

Чекати машину в деяких випадках пропонують 20-30 хвилин

Одещину знову накрили снігопади з морозами, що викликало безліч ускладнень на автомобільних трасах, частина з яких перетворилися на ковзанку.

Про це повідомляють місцеві в Телеграм-каналах.

8 лютого, ситуація на дорогах Одеської області знаходиться в жалюгідному стані. Дороги вкрилися крижаною кіркою, що викликало численні затори, а значить і погіршило трафік міського транспорту. Ситуацією негайно скористалися таксисти, які «за шкідливість» накрутили ціни у два рази.

Так, за даними Одеса INFO, сьогодні один рейс з району Черемушки в центр міста обійдеться у 270-320 гривень також повідомляється, що поїздку з селища Котовський в місто деякі служби таксі пропонують за 300-350 гривень.

«Таїрова-центр — мінімальний тариф 300 грн. Максимальний-400. Чекати машину в деяких випадках пропонують 20-30 хвилин. Мабуть, це все для того, щоб менше їздили сьогодні», — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що негода вночі та вранці вітром повалила кілька дерев. Однак, за повідомленням місцевого ЗМІ, громадський транспорт зараз працює в штатному режимі. Щоб не допустити обмерзання контактної мережі всю ніч на кожному маршруті працювали по одному трамваю або тролейбусу.

Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що сьогодні після обіду погода буде ще гіршою.