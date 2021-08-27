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    Посольство попередило американців про небезпеку в Україні через ЛГБТ-марші

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    КиївПрайд, 23 червня 2019 року - Посольство попередило американців про небезпеку в Україні через ЛГБТ-марші
    КиївПрайд, 23 червня 2019 року
    Фото: glavcom.ua

    Американців попередили про екстремістські групи, які щорічно перешкоджають проведенню акцій

    Посольство США в Україні попросило американців, що знаходяться на території республіки, дотримуватися обережності під час проведення в ряді українських міст ЛГБТ-прайдів. Про це повідомляється на сайті дипломатичного представництва.

    Американців попередили про екстремістські групи, які щорічно перешкоджають проведенню акцій.

    «У безпосередній близькості від цих мітингів існує ймовірність насильства, оскільки вони привернули до себе серйозну негативну увагу в Інтернеті з боку екстремістських груп«, - відзначає пресслужба.

    Зауважимо, що ЛГБТ-марші пройдуть в Одесі 28 серпня, в Харкові 12 вересня й в Києві 19 вересня.

    Посольство рекомендує:

    • уникати натовпів та демонстрацій;
    • бути обережними під час маршів;
    • усвідомлювати своє оточення;
    • слідкувати за місцевими новинами.

    Нагадаємо, цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня.

    ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця-2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.

    Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

    Раніше стало відомо, що цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень.

    Дивіться також: КиївПрайд-2019. Великий фоторепортаж із Маршу рівності
    Теги: США ЛГБТ Марш рівності посольство безпека
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    Посольство попередило американців про небезпеку в Україні через ЛГБТ-марші