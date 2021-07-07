Діти не можуть заснути. Скандал із новим «енергетичним» морозивом прокоментував компетентний чиновник

На сайті торгової марки в описі про новий продукт не сказано жодного слова, що його дозволено продавати лише особам старше 18 років

«Енеретичний лід» у Держпродспоживслужбі назвали безпечним

Нещодавно у продажу з’явилося нове морозиво, яке виготовляє компанія «Рудь». Нові ласощі зі вмістом енергетика продають поряд зі звичайним морозивом і його купують діти. Скандал набув великого розмаху, проте в компанії «Рудь» не прокоментували ситуацію. Водночас «енергетичний лід» у Держпродспоживслужбі не вважають небезпечним.

Начальник управління безпечності харчових продуктів ГУ ДПСС у Києві Роман Матвійчук зазначив, що загалом цей продукт є безпечним, але не рекомендований дітям.

«Моя особиста думка – відповідальність лежить на тих, хто це морозиво продає дітям. Енергетики також є вільному обороті, але ж дітям їх не продають… Це енергетичний засіб – можна назвати його так… У дописі Олени Сидоренко вказано, що маркування про вікові обмеження на продукті є. Тому це повинні батьки пояснити дітям, що таке морозиво не можна споживати. І ті, хто це морозиво продає, несуть також певну відповідальність», – сказав Матвійчук.

Зазначимо, що реклама нового енергетичного морозива міститься на сторінці компанії «Рудь» у Facebook.

«NON STOP – це енергетичне морозиво-лід із кисло-солодким смаком барбарису й нотками грейпфрута, яке чудово освіжить у спеку! А ще – завдяки вітамінному комплексу, таурину й кофеїну – відмінно збадьорить!» – йдеться у повідомленні.

На сайті торгової марки в описі про новий продукт спочатку не було сказано жодного слова, що його дозволено продавати лише особам старше 18 років. Згодом все-таки з'явився відповідний напис.

Журналісти «Главкому» у телефонному режимі намагалися отримати пояснення щодо цього скандалу, проте коментарі на гарячій лінії компанії «Рудь» відмовилися давати та запропонували звернутися з офіційним запитом, аби у письмовому режимі отримати відповідь.

У соцмережах окремі користувачі звинувачують покупців такого морозива у неуважності, інші ж підтримують обурення та вважають, що маркування про вікові обмеження виробник міг би зробити яскравішим. Зі свого боку представники компанії «Рудь» активно чистять коментарі у соцмережах, які «плямують» репутацію їхнього товару.

Додамо, що новий продукт, що може бути небезпечним для дітей, вільно продають у магазинах Києва.

Нагадаємо, на небезпечний продукт звернула увагу професорка торгово-економічного університету Олена Сидоренко. Мама двох дітей пожалілася, що малим продали ласощі і після двох порцій на кожного вони не спали всю ніч. А ще мали швидке серцебиття. За словами професорки, до складу морозива входить класичний енергетик, від якого діти можуть навіть впасти в кому. А згадка на упаковці 18+ була зазначена в такому місці, що й не розгледіти.

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