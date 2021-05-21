«Дімо, ми встигли». Українці зібрали $2 мільйони на лікування сина активіста (відео)

Для порятунку дитини потрібна ін’єкція однієї ампули найдорожчого у світі препарату «Золгенсма»

До збору коштів долучилися волонтерські та ветеранські спільноти

Активістові Євромайдану, лідеру Одеської самооборони Віталію Свічинському вдалося зібрати кошти для порятунку його чотиримісячного сина Дмитра, якому поставили страшний діагноз – спінальна м’язова атрофія.

Для порятунку дитини потрібна ін’єкція однієї ампули найдорожчого у світі препарату «Золгенсма», яка коштує понад $2 млн, і ввести її хворому потрібно до досягнення шестимісячного віку.

До збору коштів долучилися волонтерські та ветеранські спільноти, школи, церкви, громадські організації в Україні та за її межами, зокрема в США.

Відбулися благодійні заходи та аукціони з продажу творів мистецтва, особистих речей знаменитостей тощо. Люди зі всієї України зібрали $2,3 млн.

Батьки подякували людям, які подарували шанс на життя їхньому сину.

«Так виходить, що важливих слів завжди три: «я кохаю тебе», «виходь за мене», «у вас хлопчик», «ми обов’язково впораємось». Вони задають тон життя, формують долю, дарують щастя. Взагалі, комбінацій безліч, але ось ці три, що у відео, найголовніші», – подякував Віталій Свічинський.

За словами Прокопенка, зараз родина Свічинських займається оформленням візи до США, після її отримання прибуде до міста Сан-Антоніо у штаті Техас, де Дмитрові зроблять рятувальну ін’єкцію.