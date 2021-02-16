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    Суспільство

    У Чернівцях 10-річний хлопчик став поліцейським. Це його остання мрія

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    Поліціянти &ndash; кумири 10-річного Сашка Андрійчука - У Чернівцях 10-річний хлопчик став поліцейським. Це його остання мрія
    Поліціянти – кумири 10-річного Сашка Андрійчука
    Фото: shpalta.media

    Хлопчик уже не говорить і половина його тіла паралізована. Але він мріє і пояснює іншим свої мрії, як може

    У Чернівцях в патрульну поліцію прийняли 10-річного хлопчика. Дитина помирає від онкологічного захворювання і стати поліцейським, то його остання мрія.

    Про цю історію пише місцеве видання «Шпальта».

    У 10-річного Сашка Андрійчука – пухлина мозку четвертої стадії з метастазами, діагноз – медулобластома. Лікарі вже не можуть йому допомогти, хлопчик доживає останні дні в «Місті добра» – центрі підтримки для мам з дітьми. Нещодавно він з матір'ю був на обстеженні лікарів у Києві, після цього було вирішено припинити лікування, щоб даремно не мучити дитину хімієтерапією та лікарнями.

    «Скільки саме у хлопчика часу, точно сказати не можуть, але його мало», – розповіла місцевий волонтер Марта Левченко.

    Лікарі не можуть сказати, скільки ще залишилось Сашкові, але часу мало
    Лікарі не можуть сказати, скільки ще залишилось Сашкові, але часу мало

    Залишатися вдома мама з сином не може. Батько хворого Сашка постійно випиває, відтак знущається над дитиною та дружиною. Тому вони опинилися в «Місті добра».

    «Тут він доживає останні дні. Це знає мама, ми всі це знаємо і готові до цього, але ми готові все ж і поборотися. Можливо, його історію побачить якийсь чудо-лікар, який дасть нам надію. Ми готові робити все, аби не відпустити цього світлого хлопчика», – додає волонтер.

    Зараз хлопчик уже не говорить і половина його тіла паралізована. Але він мріє і пояснює іншим свої мрії, як може.

    «Він пише пальчиками на гаджеті. Ми його запитали, про що він мріє, що його зробило б щасливим і змусило б усміхнутися. Він відповів одним словом: «Поліція». Поліціянти – його кумири. Він сказав, що обов’язково стане одним із них, коли виросте. Нас це дуже розчулило, адже ми розуміємо, що поліціянтом він не стане. Але ми можемо об’єднатися і зробити все, аби він відчув себе одним із них», – каже Марта Левченко.

    Про цю історію написали у соцмережах, після чого прийшла реакція від сотень поліцейських з усієї України. Упродовж вихідних хлопчику пошили спеціальну іменну форму з жетоном, а 15 лютого близько 80 правоохоронців з Буковини та Прикарпаття зробили Сашку сюрприз та прийшли до нього в гості. Після тихої години він встав і його підвели до вікна, з якого він побачив на власні очі своїх кумирів.

    Сашкові подарували форму і жетон, після чого запросили на вулицю. Там усі правоохоронці зустріли його оплесками і провели обряд посвяти до своїх лав.

    На одному з цих авто Сашко здійснив патрулювання
    На одному з цих авто Сашко здійснив патрулювання

    Потім хлопчик обрав авто, на якому здійснив своє перше справжнє патрулювання.

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    Теги: діти волонтер лікарня Чернівці поліція хвороби онкологія
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