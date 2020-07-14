Мер Одеси сплавав до затонулого судна Delfi і назвав нові дати підйому танкера



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Мер Одеси Геннадій Труханов

На тлі підводних зйомок Труханов повідомив, що судно збираються прибрати до 10 серпня

Мер Одеси Геннадій Труханов спільно з водолазами обстежив частину танкера Delfi, який затонув під час шторму у водах Чорного моря, і територію навколо. Труханов запевняє, що міська влада здійснює постійний контроль за ситуацією.

За його словами, Одеса опинилася «в заручниках ситуації» й отримала серйозний збиток: під час аварії танкер пробив і фактично зруйнував гідротехнічні споруди.

«Хвилеріз в районі аварії судна зруйнований повністю. Це - гідротехнічна споруда, яку необхідно відновлювати. Імовірно, за витратами це вийде дешевше, ніж підняти судно. Після того як фахівці ознайомляться з відео, яке ми їм надамо, ми будемо подавати відповідні позови на відшкодування матеріального збитку», - сказав Труханов.

Станом на сьогодні танкер досі знаходиться у воді. Хоча його обіцяли прибрати вже в липні.

«Ті плани, які нам озвучили - досить оптимістичні: до кінця місяця, максимум до 10 серпня, танкер приберуть», - повідомив мер.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав терміни виконання робіт з підйому затонулого на одеському узбережжі танкера Delfi. За його словами, роботи будуть завершені до 20 липня, але за певних умов.

Нагадаємо, танкер Delfi під прапором Молдови сів на мілину на пляжі «Дельфін» в Одесі та перекинувся 22 листопада 2019. Відразу після аварії одеські водолази кинулися на допомогу екіпажу і врятували трьох моряків.

21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.