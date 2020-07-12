Криклій розповів, коли в Одесі приберуть затонулий танкер Delfi



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Танкер затонув 22 листопада 2019 року через штормову погоду

Затонулий танкер приберуть з одеського пляжу у заплановані строки за умови ясної погоди та відсутності хвиль

Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав терміни виконання робіт з підйому затонулого на одеському узбережжі танкера Delfi. За його словами, роботи будуть завершені до 20 липня, але за певних умов.

Про це повідомляє Офіс президента України.

За словами Криклія, затонулий танкер приберуть з одеського пляжу у заплановані строки за умови ясної погоди та відсутності хвиль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Одеси зажадав якомога скоріше прибрати затонулий танкер Delfi з одеського узбережжя.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

В Одеській обладміністрації запевняють, що на борту «Делфі» нібито немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини.

При цьому зазначається, що корабель «сірий», тобто немає необхідної реєстрації.