Головний медик Одещини назвала причину стрімкого зростання хворих на Covid-19 в регіоні



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Головна причина зростання кількості хворих - нехтування санітарними правилами жителями регіону

Нехтування карантинними правилами – головна причина складної ситуації

Навіть на відпочинку не потрібно забувати про карантин і відповідальне виконання його правил. На цьому наголосила т.в.о. директорки Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва в інтерв’ю «Главкомі».

«Епідеміологи Одеського лабораторного центру головною причиною зростання кількості хворих називають саме нехтування санітарними правилами жителями регіону. До цього додається приплив туристів, які хлинули до Одеси і нашого регіону», – зазначила Наталія Одарій-Захар’єва.

Посадовиця додала, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щоденно працює і контролює кожен район Одеської області.