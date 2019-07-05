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    Мистецтво лікування: в Одесі відбулася всеукраїнська медична конференція

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    Мистецтво лікування: в Одесі відбулася всеукраїнська медична конференція

    Одеські медики взяли участь в тренінг-програмі професійного удосконалення від Асоціації превентивної та антиейджинг медицини

    4 липня 2019 року в Одесі була проведена Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: післядипломний курс професійного удосконалення». Захід організовано Асоціацією превентивної та антиейджинг медицини.

    Під час конференції терапевти, сімейні лікарі, кардіологи, педіатри, неврологи, гастроентерологи, ендокринологи, пульмонологи та лікарі інших спеціальностей з Одеської, Херсонської та Миколаївської областей прослухали доповіді провідних фахівців про сучасні методи лікування та профілактику захворювань.

    Учасники тренінг-програми обговорили практичні аспекти контролю симптомів і синдромів у внутрішній медицині, стратегії зниження ризику розвитку захворювань, актуальні схеми лікарської терапії. Під час заходу відбулися Міжнародний симпозіум, присвячений новим підходам у лікуванні захворювань суглобів, і сателітний симпозіум «Наука заради кращого життя».

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    Мистецтво лікування: в Одесі відбулася всеукраїнська медична конференція
    Мистецтво лікування: в Одесі відбулася всеукраїнська медична конференція
    Мистецтво лікування: в Одесі відбулася всеукраїнська медична конференція

    Для учасників заходу було організовано тренінгові вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, індексу маси тіла, проводилися ліпідограма, денситометрія, УЗД колінних суглобів.

    Також за підтримки Асоціації превентивної та антиейджинг медицини в цю суботу, 6 липня, в Міському саду відбудеться великий фестиваль здорового способу життя «Живи активно!».

    Вхід і всі заходи фестивалю безкоштовні.

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