Мистецтво лікування: в Одесі відбулася всеукраїнська медична конференція



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Одеські медики взяли участь в тренінг-програмі професійного удосконалення від Асоціації превентивної та антиейджинг медицини

4 липня 2019 року в Одесі була проведена Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: післядипломний курс професійного удосконалення». Захід організовано Асоціацією превентивної та антиейджинг медицини.

Під час конференції терапевти, сімейні лікарі, кардіологи, педіатри, неврологи, гастроентерологи, ендокринологи, пульмонологи та лікарі інших спеціальностей з Одеської, Херсонської та Миколаївської областей прослухали доповіді провідних фахівців про сучасні методи лікування та профілактику захворювань.

Учасники тренінг-програми обговорили практичні аспекти контролю симптомів і синдромів у внутрішній медицині, стратегії зниження ризику розвитку захворювань, актуальні схеми лікарської терапії. Під час заходу відбулися Міжнародний симпозіум, присвячений новим підходам у лікуванні захворювань суглобів, і сателітний симпозіум «Наука заради кращого життя».

Для учасників заходу було організовано тренінгові вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, індексу маси тіла, проводилися ліпідограма, денситометрія, УЗД колінних суглобів.

Також за підтримки Асоціації превентивної та антиейджинг медицини в цю суботу, 6 липня, в Міському саду відбудеться великий фестиваль здорового способу життя «Живи активно!».

Вхід і всі заходи фестивалю безкоштовні.