В Одесі суд оголошує вирок Труханову та чиновникам, причетним до корупції



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Обвинувачення просило відсторонити Труханова від виконання обов’язків, але суд не підтримав цю вимогу

Головуючий суддя Сергій Черевко заявив, що оголошення вироку триватиме близько 25 годин

Малиновський районний суд Одеси поновив засідання у справі заводу «Краян» після незапланованої перерви, що тривала понад годину.

Засідання було перерване через повідомлення про мінування. Тоді ж головуючий суддя Сергій Черевко заявив, що оголошення вироку триватиме близько 25 годин, повідомляє Радіо Свобода.

Оголошення вироку меру Одеси Геннадію Труханову та ще кільком особам почалося вранці в четвер, 4 липня. Окрім Труханова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює в корупційному правопорушенні заступника міського голови Павла Вугельмана, голову постійної комісії з комунальної власності Василя Шкрябая, директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, директора ТОВ «Девелопмент Еліт» Петра Загодіренка, директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка та директора оціночної компанії «Брокбізнесконсалт» Галину Богданову.

За версією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в грудні 2016 року посадові особи одеської міської ради разом створили схему з продажу одеситам приміщень заводу «Краян» за завищеною щонайменш вдвічі ціною – 185 мільйонів гривень. За даними слідства, Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка раніше заплатила за цей комплекс лише 11,5 мільйонів гривень.

Протягом розгляду справи обвинувачення також вносило зміни до обвинувального акту – уточнювало суму збитків і наприкінці травня зменшили їх приблизно до 93 мільйонів гривень. Труханов та інші посадові особи з самого початку відкидали обвинувачення. Обвинувачення також просило відсторонити міського голову від виконання обов’язків, але суд не підтримав цю вимогу.

Раніше повідомлялося, що Труханов, який є фігурантом справи про привласнення 185 млн грн бюджетних коштів, у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина Росії.