Ураган в Одесі: дерева на будинках і люди, які дивом врятувалися



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Одесою та областю пронісся ураганний вітер

У середу, 3 червня, після обіду спостерігався справжній ураган в Одесі. Сильним вітром зносило дерева, які обривали дроти та падали на машини і будинки. Наслідки негоди комунальники продовжили ліквідувати і сьогодні вранці.

Так, згідно з даними ГУ ДСНС України в Одеській області, рятувальникам довелося шість разів виїжджати для ліквідації наслідків урагану в Одесі. Вони розпилювали і прибирали дерева, які повалило вітром.

Згідно з інформацією комунального підприємства «Міськзелентрест», в цілому в місті сильний шквальний вітер повалив 17 дерев. При цьому за трьома адресами дерева впали прямо на фасади будівель. Для їх прибирання співробітники КП залучали автокран. Гілки прибирали в парках, з доріг і тротуарів.

Загалом до ліквідації наслідків негоди в Одесі було залучено близько сотні комунальників. У КП «Міськзелентрест» також повідомили, що роботи по ліквідації наслідків вчорашньої негоди планують закінчити сьогодні до обіду.

Тим часом мешканка Одеси Ольга Богданова в Facebook розповіла, як ураган в Одесі ледь не закінчився трагедією в її дворі.

«Вчорашній ураганний порив вітру накоїв бід. Життя не знає умовного способу. Сталося те, чого очікували: гілка в діаметрі 80 см (як велике дерево) не витримала пориву урагану і, голосно хруснувши, звалилася на дах затишного будиночка дуже приємною господині. Ті, хто не дозволили зробити санітарну обрізку дерева, перекривши дорогу машині «Зелентреста», злорадно спостерігали з верхніх поверхів «сталінки», як під дощем працювала бригада МНС ... Тільки диво врятувало господиню будинку, що вийшла за хвилину до того, що сталося, щоб переставити машину. Її відпала али серцевими засобами. Зараз двір залишився без газу. Великі шматки впала частини дерева МНС вивезла. Величезна гора більш дрібних гілок повалена посеред двору.

Це вже друга велика гілка, звалилася на даху дворових флігелів. Дерево стало гранично небезпечно для людей. Невже потрібні людські жертви для того, щоб обрізати крону висотою з 10-поверховий будинок?»- пише Ольга Богданова.

Джерело: 048.ua