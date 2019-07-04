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    Будівля в центрі Одеси, на яке вчора впало дерево, вже відновлюють

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    Будівля в центрі Одеси, на яке вчора впало дерево, вже відновлюють

    Після бюрі комунальники прибирають вулиці міста

    3 липня велике дерево, впало та пошкодило будинок на Пастера, 36. Як повідомив начальник ділянки КП ЖКС «Порто-Франківський» Кирило Кичук, робітники вже почали відновлювати будівлю і сьогодні вони повинні закінчити дах.

    «Робота ведеться, реагуємо відразу», - відрапортував він.

    За словами Кичука, у будівлі частково пошкоджена кроквяна система, а також саме покриття покрівлі та шифер. У самих приміщеннях, за його інформацією, пошкоджень немає: скарг в ЖКС «Порто-Франківський» не надходило.

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    Будівля в центрі Одеси, на яке вчора впало дерево, вже відновлюють
    Будівля в центрі Одеси, на яке вчора впало дерево, вже відновлюють

    Зараз робітники проводять демонтаж зруйнованих частин, а потім приступлять до їх відновленню. Загальну площу, яка постраждала в результаті вчорашнього негоди, він оцінює приблизно в 15-20 кв. м.

    Нагадаємо, що вчора ввечері в Одесі розігралася негода. Сильний вітер повалив сім дерев, тим самим тимчасово заблокувавши рух трамваїв.

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