«Кубло російського окупанта»: у Вінниці під єпархію УПЦ МП принесли труну

Акцію влаштували після того, як у Запоріжжі священник Московського патріархату відмовився відспівати дитину

У Вінниці під будинок єпархії Української православної церкви Московського патріархату в рамках флешмобу #принесиляльку активісти принесли окрім іграшок також труну з написом «Кубло російського окупанта». Як повідомляє місцеве видання «20 хвилин», участь в акції взяли 10 людей, які розмістили на паркані плакати і



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Фото: «20 хвилин» Активістка під стінами єпархії. На паркані висять плакати, на землі лежать іграшки та труна з написом: «Кубло російського окупанта»

Акцію влаштували після того, як у Запоріжжі священник Московського патріархату відмовився відспівати дитину

У Вінниці під будинок єпархії Української православної церкви Московського патріархату в рамках флешмобу #принесиляльку активісти принесли окрім іграшок також труну з написом «Кубло російського окупанта».

Як повідомляє місцеве видання «20 хвилин», участь в акції взяли 10 людей, які розмістили на паркані плакати і поклали біля нього дитячі іграшки.

На труні, яку залишили біля паркану, активісти написали «Кубло російського окупанта».

Акцію влаштували після того, як у Запоріжжі священник Московського патріархату відмовився відспівати дитину.

«Ситуація, яка склалася у Запоріжжі, не входить у жодні рамки. Ми вирішили провести цю акцію під стінами єпархії. На жаль, сьогодні вихідний, і до нас вийшов лише охоронник, взяв у нас велику ляльку і обіцяв передати владиці», - зазначили учасники акції.

Нагадаємо, священик церкви Московського патріархату Євген Молчанов відмовився відспівувати дворічного малюка, який трагічно загинув 31 грудня у Запоріжжі, через те, що дитина була хрещена у церкві Київського патріархату. Історія про це потрапила на сторінки The Guardian.

У суботу, 6 січня, у Запоріжжі біля Храму Петра та Февронії побили людей, котрі принесли ляльки до будівлі церкви. Флешмоб #принесиляльку запустив Юрій Гудименко після відмови священника Московського патріархату відспівати дитину.

Згодом московський піп прирівняв дитину, яку відмовились відспівати, до ворога церкви.